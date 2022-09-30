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Российские силовики получат надбавку к зарплате

Правительство ввело надбавку к зарплате в 5% для МВД и ряда силовых структур

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

Российские сотрудники МВД и ряда силовых структур с 1 октября текущего года получат надбавку к зарплате в размере пяти процентов, ее ввело правительство. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

С октября 2023 года размер ежемесячной надбавки вырастет до 10 процентов. Решение принято в целях повышения материального обеспечения сотрудников.

Выплаты полагаются сотрудникам МВД, пенитенциарной системы, федеральной противопожарной службы, таможне, Росгвардии, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее правительство России пообещало гражданам выполнить все взятые на себя социальные обязательства бюджета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Марина Совина
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