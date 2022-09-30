Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России отреагировали на решение Украины подать ускоренную заявку в НАТО

Слуцкий: подача Украиной заявки в НАТО — приглашение альянса вступить в конфликт с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Решение Украины подать ускоренную заявку на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил лидер ЛДПР, участник переговорной группы с киевскими властями Леонид Слуцкий. Его реакцию приводит ТАСС.

По мнению Слуцкого, это неудачный путь для Украины. «Единственный путь сейчас для Киева — это сложить оружие и вернуться за стол переговоров», — пояснил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Западу необходимо все взвесить до принятия решения. «Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации "хотелки" их киевских марионеток. Россия не блефует», — добавил Слуцкий.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая в Кремле, призвал киевские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Также Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении он указал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас
Путин заявил о сделанном народом Донбасса, Херсона и Запорожья выборе
К Killnet присоединились 14 хакерских группировок
Путин назвал историческим день присоединения к России новых территорий
Москвичам раскрыли план подготовки общественного транспорта к зиме
НАТО отказалась признавать вхождение четырех субъектов в состав России
Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации
Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой
G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине
В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.