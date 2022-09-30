В России отреагировали на решение Украины подать ускоренную заявку в НАТО

Слуцкий: подача Украиной заявки в НАТО — приглашение альянса вступить в конфликт с РФ

Решение Украины подать ускоренную заявку на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил лидер ЛДПР, участник переговорной группы с киевскими властями Леонид Слуцкий. Его реакцию приводит ТАСС.

По мнению Слуцкого, это неудачный путь для Украины. «Единственный путь сейчас для Киева — это сложить оружие и вернуться за стол переговоров», — пояснил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Западу необходимо все взвесить до принятия решения. «Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации "хотелки" их киевских марионеток. Россия не блефует», — добавил Слуцкий.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая в Кремле, призвал киевские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Также Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении он указал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.