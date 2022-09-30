Наводчики ВСУ извинились перед жителями разбомбленного города

Наводчики ВСУ извинились перед жителями города Полог за удары украинской артиллерии

Задержанные наводчики артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Пологи в Запорожской области встретились с жителями и извинились за обстрелы, которые привели к разрушению инфраструктуры и частных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передавали информацию о передвижении российских военных и координаты. У нас было украинское телевидение, и там говорили, что это нужно для победы. Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных "предателей". Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили», — сказали Евгений Дубный и Александр Маслюк при встрече с жителем Полог.

Они также заявили, что не представляют, каково было бы число жертв украинских артиллерийских ударов, если бы не работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО). «Мы хотели бы извиниться перед нашими согражданами, мы не ожидали такого», — резюмировали наводчики.

Накануне стало известно, что первые призванные по объявленной частичной мобилизации россияне прибыли в Донецкую народную республику. Сейчас они проходят курс боевой подготовки.