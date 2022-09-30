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Предсказано будущее российского рынка недвижимости

DUGA Real Estate Branding: обвала российского рынка недвижимости не предвидится

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России не предвидится обвала рынка недвижимости. Такое будущее отрасли предсказывает генеральный директор DUGA Real Estate Branding Юрий Нарвин, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам сентября неопределенность рынка остается крайне высокой, а горизонт планирования более вариативным. Многие девелоперы зафиксировали существенный спад продаж после начала частичной мобилизации, однако некоторые компании, наоборот, отметили увеличение спроса в бизнес- и премиум-классах. Паузу в работе планируют взять только пять процентов партнеров DUGA.

Эксперты считают, что установившаяся на рынке ситуация временная и связана с тем, что россияне срочно ищут возможности для инвестиций ради сохранения капитала. При этом девелоперы не отказываются от долгосрочных стратегий и начинают проекты, рассчитанные на несколько лет. По словам Нарвина, в ответ на осложнения рынок становится пластичнее.

«Компании осознали, что остановка в работе — это изначально проигрышная стратегия, поэтому сейчас так уже мало кто поступает», — заявил Нарвин. Он добавил, что весной многие компании предпочли приостановиться и подождать дальнейшего развития событий, а сейчас большинство предпочитают увеличивать активность и максимально подстраиваться под ситуацию.

Ранее сообщалось, что жилье в России существенно подешевело. Средний дисконт при продаже вторичного жилья превысил шесть процентов, в отдельных случаях скидка может доходить до 30-40 процентов от изначальной стоимости объекта. Это связано с тем, что условия диктуют покупатели, которых стало меньше.

Александра Качан
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