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Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Kaspersky: телефонные мошенники начали предлагать россиянам подработку

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Телефонные мошенники с помощью новых схем начали предлагать россиянам подработку — число таких звонков в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls, передает РИА Новости.

Эксперты предупреждают о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить работу, они предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференции. Далее мошенники просят включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео.

«Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные», — пояснили эксперты Kaspersky.

Также иногда людям звонил робот и предлагал нажать цифру один, если его интересует удаленная работа. После этого с другого номера ему звонил человек и просил перейти в Skype или Zoom.

Ранее стало известно еще об одной схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и заявляют, что занимаются расследованием деятельности работников Банка России, которые якобы злоупотребили своим служебным положением.

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Платон Щукин
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