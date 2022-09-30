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Путин заявил о попытках Запада ослабить и развалить Россию

Президент Путин заявил, что Запад продолжает искать шанс ослабить и развалить Россию

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Страны Запада продолжают искать шанс ослабить и развалить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства заявил, что в 1991-м Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясения и развалится сама по себе. «Им (Западу — прим. «Ленты.ру») просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что Россия призывает киевские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. «Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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