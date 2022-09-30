57-летняя модель снялась в кружевном белье и пальто нараспашку

Модель Паулина Поризкова снялась в кружевном белье и пальто нараспашку

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица опубликовала в сторис фото, на котором она позирует, облокотившись на камин, в клетчатом пальто нараспашку, из-под которого виднеется кружевное белье. Образ знаменитости дополнен джинсами прямого кроя и лакированными сапогами с острым носом.

Известно, что съемка была проведена для бренда одежды rag & bone, а ее автором стал британский модный фотограф Андреас Лазло Конрат.

Ранее в сентябре модель Паулина Поризкова снялась в белье и возмутилась комментариями мужчин о ее теле. «Женщину определенного возраста часто называют элегантной. Стильной. Даже красивой. Такие комментарии от мужчин получает только женщина в возрасте, когда она выставляет напоказ свое тело. Почему мы, пожилые женщины, не можем быть соблазнительными?» — возмутилась знаменитость в описании под публикацией.