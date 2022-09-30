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Путин заявил о сделанном народом Донбасса, Херсона и Запорожья выборе

Путин заявил, что народ Донбасса, Херсона и Запорожья сделал свой выбор быть с Россией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Народ Донбасса, Херсонской и Запорожской области сделал свой выбор быть с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

30 сентября прошло выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В начале выступления глава государства заявил, что жители этих территорий сделали свой однозначный выбор.

Никита Абрамов
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