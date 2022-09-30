Путин заявил о сделанном народом Донбасса, Херсона и Запорожья выборе

Путин заявил, что народ Донбасса, Херсона и Запорожья сделал свой выбор быть с Россией

Народ Донбасса, Херсонской и Запорожской области сделал свой выбор быть с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

30 сентября прошло выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В начале выступления глава государства заявил, что жители этих территорий сделали свой однозначный выбор.