Постпредство России при ООН указало на избирательность подхода Гутерриша по Украине

Постоянное представительство России при ООН указало на то, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш, заявивший ранее о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях не могут быть приняты, использует тот же избирательный подход по украинской тематике, что и Запад, сообщает РИА Новости.

«В отношении ситуации вокруг Украины генеральный секретарь ООН последовательно демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны коллективного Запада, буквально ставя себя с ними в один ряд», — рассказали в постпредстве.

Ранее ведомство обвинило Гутерриша в двойных стандартах. В ведомстве напомнили, что генсек не делал подобных заявлений о действиях украинских сил на Донбассе после 2014 года, о ситуации вокруг Косова, не осуждал оккупацию США и НАТО части территории Сирии.