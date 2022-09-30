Россия назвала заявление генсека ООН по референдуму двойным стандартом

Постпредство РФ назвало заявление генсека ООН Гутерриша по референдуму двойным стандартом

Постпредство России при ООН назвало двойным стандартом слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя. Его слова приводит ТАСС.

В ведомстве напомнили, что генсек не делал подобных заявлений о действиях украинских сил на Донбассе после 2014 года, о ситуации вокруг Косова, не осуждал оккупацию США и НАТО части территории Сирии. «Еще один пример двойных стандартов», — отметили в диппредставительстве.

Также в заявлении говорится, что Гутерриш не имел права делать от имени всемирной организации заявления относительно референдумов. «Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН», — говорится в документе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение о том, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.