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Россия назвала заявление генсека ООН по референдуму двойным стандартом

Постпредство РФ назвало заявление генсека ООН Гутерриша по референдуму двойным стандартом

Фото: Leah Millis / Reuters

Постпредство России при ООН назвало двойным стандартом слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя. Его слова приводит ТАСС.

В ведомстве напомнили, что генсек не делал подобных заявлений о действиях украинских сил на Донбассе после 2014 года, о ситуации вокруг Косова, не осуждал оккупацию США и НАТО части территории Сирии. «Еще один пример двойных стандартов», — отметили в диппредставительстве.

Также в заявлении говорится, что Гутерриш не имел права делать от имени всемирной организации заявления относительно референдумов. «Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН», — говорится в документе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение о том, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. Он полагает, что плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.

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Марина Совина
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