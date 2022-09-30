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ВВС Италии заявили о тревоге в Польше из-за российских самолетов

ВВС Италии: участвующие в миссии НАТО истребители вылетали на перехват самолетов РФ

Фото: Pixabay

ВВС Италии заявили, что истребители, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват самолетов РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что истребители-перехватчики МиГ-31 Балтфлота провели учения с полетами в стратосфере. Полеты МиГ-31 проходили под прикрытием звена Су-27. Самолеты были перебазированы в Калининградскую область и в рамках плановых учебных полетов отработали нанесение ударов по командным пунктам условного противника.

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Марина Совина
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