Россия заявила о влиянии генсека ООН на позицию других стран по референдумам

Полянский заявил, что РФ сожалеет из-за влияния Гутерреша на позицию стран по референдумам

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш оказал влияние на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА», — говорится в сообщении.