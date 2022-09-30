Замвоенкома Петербурга в 10 раз ошибся с числом получивших повестки

Замвоенкома Петербурга Абзалов заявил о 8 тысячах врученных повестках в рамках мобилизации

Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов в 10 раз ошибся с числом получивших повестки: на самом деле в городе в рамках частичной мобилизации вручили не 80 тысяч, а 8 тысяч повесток, передает «Фонтанка».

Накануне во время выступления на брифинге, трансляцию которого вел ТАСС, Абзалов сказал, что повестки были вручены «более чем 80 тысячи граждан города». Позже он пояснил, что оговорился.

«В рамках частичной мобилизации в Петербурге на данный момент призвано около 30 процентов от установленного задания. Повестки разосланы 8 тысячам горожан», — отметил замвоенкома.

Он подчеркнул, что общая информация по численности является закрытой. Аналогичный статус имеют данные, сколько человек в Петербурге получили бронь от мобилизации, добавил Абзалов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.