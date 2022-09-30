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Евгений Пригожин предложил мобилизовать силовиков

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил мобилизовать силовиков в первую очередь

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин согласился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в вопросе очередности мобилизации граждан. Об этом сообщается на стене Конкорда в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, в первую очередь мобилизации должны подлежать уволенные в запас военнослужащие по контракту — «те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», а также представители государственных структур и силовых ведомств. Он также предложил мобилизовывать в последнюю очередь тех, кто никогда не держал оружие в руках, а также «отстрелявших по три патрона» прошедших срочную службу.

Кроме того, Пригожин считает, что вообще не подлежат мобилизации специалисты стратегически важных профессий, включая программистов.

Ранее Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

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Марина Совина
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