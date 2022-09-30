Пьяный россиянин избил двух подростков и попал в психбольницу

Пьяный житель Владивостока избил студентов колледжа и попал в психиатрическую больницу

В управлении МВД России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что во Владивостоке пьяный мужчина избил двух студентов колледжа, за что попал в полицию, а после этого оказался в психиатрической больнице.

Местная жительница рассказала правоохранителям, что в колледж парикмахерских искусств, располагающийся в жилом доме, зашел проживающий в этом доме мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал ломать мебель и угрожать окружающим, после чего вступил в конфликт с двумя подростками и подрался с ними. Охранники учебного заведения передали правонарушителя полиции, однако в отделе тот продолжил агрессивно себя вести, в связи с чем было решено передать его бригаде психиатрической помощи.

Пострадавшие были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Ранее в Ставропольском крае 31-летний местный житель напал на полицейского. По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), утром 30 мая к фигуранту приехал участковый, так как тот написал заявление на бывшую сожительницу. Он хотел получить дополнительную информацию по делу и забрать личные вещи экс-возлюбленной обвиняемого. Тогда пьяный мужчина взял лопату и ударил ей сотрудника МВД по голове.