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Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна

Путин и король Бахрейна Иса Аль Халифа обсудили двустороннее сотрудничество

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество. Отмечается, что инициатором разговора стала бахрейнская сторона. «Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении также указано, что Путин проинформировал короля о прошедшем подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России. Кроме того, Россия готова возобновить переговоры с Украиной в случае заинтересованности со стороны Киева, отметили в пресс-службе.

15 марта состоялся телефонный разговор российского президента и Хамада бен Иса Аль Халифы. Тогда обсуждались, в частности, причины и цели проведения российской спецоперации на Украине.

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Варвара Кузьмина
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