Эксперты поделились ожиданиями от заявлений президента по итогам референдумов

Эксперты ожидают от президента слов о будущем новых территорий в составе России

Владимир Путин 30 сентября выступит с большой речью на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эксперты ожидают от выступления президента России оценок состоявшихся референдумов, слов о будущем новых территорий в составе России и программных заявлений о стратегии России в будущем. Об этом сообщает сайт Независимого общественного мониторинга.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Коньков, напоминает, что состоявшиеся референдумы не просто переворачивают горькую страницу в судьбах нескольких миллионов конкретных людей, их семей, живущих в четырёх регионах исторической Новороссии и, казалось, безвозвратно утративших Родину своих предков. «Обращение к гласу народа вновь возвращает весь мир к ощущению подлинной демократии — возможности не только жонглировать ее призрачными ценностями, но и ощущать, что называется, на кончиках пальцев, наблюдать живьем ее прямой смысл, истинное содержание власти народа — способности каждого человека сказать свое слово в пользу выстраданного решения», — говорит политолог.

Как считает эксперт, апологеты демократии давно ничего не спрашивают у людей — они решают за них, убеждая, что делают это профессиональнее, эффективнее, толерантнее. И потому их особенно злит, что именно Россия, которую они чем только не клеймят, в важнейших вопросах обращается к народу, его мнению, его воле.

По словам Конькова, колоссальное единение с Россией, продемонстрированное в дни референдумов, — это не только восстановление исторической справедливости, но и безусловный пример людям доброй воли всего мира: народ может и должен решать.

Профессор, завкафедрой государственного и административного права Самарского университета, эксперт НОМ Виктор Полянский отмечает, что дальнейшая интеграция регионов в Россию — следующий важный шаг, о котором может сказать Владимир Путин.

«Мы уже прошли соответствующий алгоритм воссоединения территорий, которые в 2014 году были нами интегрированы на основе доброй воли народов Крыма и Севастополя. Уже есть подобный опыт с организационно-правовой, экономической, социальной, политической и культурной точки зрения. Но в Крыму не было таких разрушений вследствие военных действий», — напоминает профессор Полянский.

По его словам, потребуется мобилизация общих усилий России и Донбасса. Впрочем, территории, которые приняли решение о вхождении в состав России, это богатые регионы со своими природными ресурсами, серьезной научно-технической, промышленной, сельскохозяйственной базой. «Но главное — человеческий потенциал. Люди, которые за 8 лет продемонстрировали свою целеустремленность, настойчивость и героизм. Это граждане с высокой моралью и принципами, — рассуждает Полянский. — Вместе мы осилим все проблемы, в том числе экономического порядка».

«У нас есть специалисты, которые помогут создать политическую государственную, муниципальную структуры. Уверен, что государственные институты в сфере налогообложения, антимонопольного направления будут создаваться совместно. В новых регионах гражданское общество очень зрелое. Оно закалялось в борьбе за жизнь, за будущее. Уже сейчас активно развивается сотрудничество наших гражданских институтов. Например, Общественная палата Самарской области подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с коллегами Донбасса. Они изучают наш опыт, возьмут лучшее. Впереди множество совместных проектов развития в сфере благотворительности, социальной поддержки населения, просвещения. Перспективным мне видится и развитие общественного контроля на новых территориях, в частности, наблюдения за выборами разных уровней. И здесь Ассоциация НОМ могла бы сыграть серьезную роль, помогая коллегам в обучении общественных наблюдателей, создании пулов электоральных экспертов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях», — говорит эксперт.

