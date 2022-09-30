Находившегося 15 лет в розыске россиянина задержали в Мариинском театре

В Мариинском театре в Петербурге задержали находившегося 15 лет в розыске россиянина

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСИН задержали россиянина, находившегося в розыске 15 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Он скрылся от следствия в 2006 году, а в 2008-м его заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Долгое время фигурант прятался от правоохранителей и работал нелегально.

В сентябре 2022 года сотрудники отдела розыска УФСИН вышли на след осужденного — выяснилось, что он неофициально работает подсобным рабочим в Мариинском театре, уточняет «Фонтанка».

После задержания мужчину поместили в СИЗО.

28 июля сообщалось, что в Москве на станции метро «Баррикадная» задержали бандита, находившего в федеральном розыске 17 лет.