Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Росатом» ввел дополнительные меры соцподдержки мобилизованных работников

«Росатом» утвердил меры поддержки работников, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Госкорпорации «Росатом» 28 сентября утверждены меры поддержки работников, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Госкорпорации.

Мобилизованным сотрудникам будет произведена единовременная выплата в 100 000 рублей, а также будут положены ежемесячные выплаты на период прохождения военной службы в размере 50 000 рублей в месяц в течение 6 месяцев с даты приостановки действия трудового договора.

«Главная задача сейчас — помочь нашим ребятам. Сохраняем за ними рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем, чем возможно. В том числе, и материально. Мною принято решение о ежемесячной выплате каждому мобилизованному сотруднику "Росатома". Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников — домой и на работу», — заявил Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» в своем обращении к сотрудникам.

Он также отметил, что особое внимание сегодня надо оказывать семьям мобилизованных работников, чтобы они постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и близкие ни в чем не нуждались. Для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха. Будет оказана единовременная помощь в случае рождения ребенка в размере 50 000 рублей, а в случае тяжелого заболевания ребенка — в размере до 300 000 рублей. Будут возмещаться расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, а также стоимость путевок на санаторно-курортное лечение или отдых детей.

Для работников, которые на момент мобилизации участвовали в жилищной программе, предусмотрено продолжение компенсации ипотечной ставки. При этом размер компенсации увеличивается до 90 процентов ипотечной ставки. Приостанавливается возврат целевого беспроцентного займа, выданного организацией на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, а в случае трагических событий семье не нужно думать о его возврате. Будет продолжена и компенсация стоимости аренды жилья.

Указанные меры являются дополнительными к мерам региональной поддержки и выплатам по линии Министерства обороны Российской Федерации. Сохраняются и другие корпоративные льготы, предусмотренные в организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней
Россияне массово отказались от путешествий по одной причине
Лукашенко прокомментировал диверсии на «Северных потоках»
ФСБ и МВД задержали уральца по подозрению в диверсии
Лукашенко заявил о крахе санкций Запада против Белоруссии
Россиянкам назвали три признака неподходящей стрижки
Российская воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение
В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
Лукашенко пообещал делать все для прекращения кровопролития на Украине
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.