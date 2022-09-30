Россияне заинтересовались покупкой жилья в одной стране

Florida.Realestate: спрос россиян на покупку жилья в США вырос на 8 процентов

В августе 2022 года россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в США — спрос на недвижимость в этой стране вырос на 8,1 процента по сравнению с показателями июля. К такому выводу пришли аналитики Florida.Realestate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отмечают, что число запросов растет второй месяц подряд — в июле спрос к приобретению американских объектов вырос на 9 процентов по сравнению с июнем. Однако, несмотря на это, в августе российский интерес к покупке жилья в США оказался на 22,06 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021 году. При этом в августе 2020-го аналитики зафиксировали идентичный показатель спроса.

В целом, с января по август включительно, интерес россиян к покупке недвижимости в США снизился на 5,06 процента относительно результата за такой же период годом ранее. Среди наиболее популярных у граждан России штатов в Florida.Realestate назвали Флориду, Калифорнию и Филадельфию, а из городов лидируют Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк.

Ранее эксперты выяснили, что в августе спрос россиян на покупку жилья во Флориде вырос на 5,03 процента относительно июля.

