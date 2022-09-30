В Greenpeace назвали климатическим бедствием утечку на «Северных потоках»

Greenpeace: утечка на «Северных потоках» является климатическим бедствием

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются климатическим бедствием. Так инцидент назвали в российском отделении Greenpeace, сообщает «Интерфакс».

Эксперты считают, что случившееся может привести к масштабным выбросам парниковых газов в атмосферу. По данным датского энергетического агентства, объем утечек ископаемого газа в наихудшем сценарии приведет к выбросам примерно в 14,6 миллиона тонн CO2-эквивалента. Этот показатель равен трети всех выбросов парниковых газов в Дании за год. В 20-летней перспективе объем выбросов может составить 43,8 миллиона CO2-эквивалента.

В Greenpeace также отметили, что одна из возможных причин произошедшей утечки — акт международного терроризма. Организация подчеркнула, что не поддерживает подобные действия независимо от того, против кого они направлены.

Ранее Дания и Швеция заявили, что утечка на «Северных потоках» может негативно сказаться на климате и Балтийском море. На данный момент проводятся расследования причин произошедшего. Имеющаяся информация указывает на то, что случившееся — результат преднамеренных действий.