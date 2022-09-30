Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»

«Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай после ремонта

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

«Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай после планового ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

Профилактические работы прошли с 22 по 29 сентября, согласно договору с китайской компанией CNPC, они проводятся ежегодно весной и осенью.

Поставки российского топлива в КНР в январе-августе 2022 года выросли на 60 процентов и идут регулярно сверх суточных количеств, установленных контрактом. В 2021 году «Газпром» поставил по «Силе Сибири» 10,39 миллиарда кубических метров газа.

Ранее сообщалось, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году, а завершиться — в 2029. Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Финляндия закрыла границу с Россией
Пропавшая во время протестов в Дагестане журналистка нашлась
Стало известно о голосовании в Совбезе ООН против референдумов на Украине
В США высказались об ответственности за «аварии» на «Северном потоке»
«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Раскрыта тайна новых наушников Apple
В Белгороде сработала система ПВО
США и союзники допустили новые поставки оружия Украине
Российский генерал назвал зарекомендовавшие себя во время спецоперации дроны
Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.