Кадыров заявил о недовольстве некоторыми моментами спецоперации

Глава Чечни Кадыров заявил, что недоволен некоторыми моментами спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что есть моменты спецоперации, которыми он доволен, а есть те, которыми нет. Слова политика передает ТАСС.

«Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — подчеркнул Кадыров.

Комментируя церемонию подписания договоров о вхождении в состав России Херсонской и Запорожских областей, а также в республик Донбасса, политик заявил, что «для нас — это хороший день». «Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа», — сказал Кадыров.

С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.