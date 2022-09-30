Политолог назвал главные тезисы в речи Путина

Аналитик Асафов: ключевым моментом речи Путина стало объяснение принятых решений

Одним из главных тезисов президента России Владимира Путина во время выступления было заявление о том, что Россия будет и дальше защищать себя и восстанавливать историческую справедливость. Также значимым является то, что глава государства подробно объяснил, с чем связано принятие ряда последних решений, считает политический аналитик Александр Асафов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Путин выступил с речью перед подписанием договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Он закончил свою речь в Кремле словами «за нами правда, за нами Россия».

«Речь Путина охватывала много направлений, в том числе исторических, идеологических, с объяснением нашей ценностной картины и разъяснением первой части устава ООН, — сказал Асафов. — Я бы обратил внимание на то, что ключевым оказалось достаточно подробное объяснение нынешней ситуации и того, почему были приняты такие исторические решения».

Также, по словам аналитика, были сделаны акценты именно на российской исторической правде и справедливости. Было подчеркнуто, что решение о принятии в состав страны новых территорий является историческим и направленным среди прочего на защиту существующего уклада и миропорядка.

Путин также подчеркнул, что Западу не нужна никакая Россия. А нам она нужна, мы будем ее защищать Александр Асафов политический аналитик

«Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это ведь не послание к Федеральному Собранию. Это событие. Событие по принятию в состав России новых субъектов. Здесь не нужно было рассуждать о планах и намерения», — убежден Асафов.

После выступления глава государства подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.