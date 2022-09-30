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Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»

Президент Путин завершил свою речь в Кремле словами «за нами правда, за нами Россия»

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Президент России Владимир Путин закончил свою речь в Кремле словами «за нами правда, за нами Россия». Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

Путин также заявил о необходимости консолидации всего общества. По его словам, страна сражается за то, чтобы «никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории».

После выступления глава государства подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом

Республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Анастасия Шейкина
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