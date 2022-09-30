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Россияне массово отказались от путешествий по одной причине

РСТ: продажи туроператоров после объявления частичной мобилизации сократились до 50%
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Объем продаж российских туроператоров за последнюю неделю значительно сократился после объявления частичной мобилизации в стране. О массовом отказе россиян от путешествий сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Специалист заявил, что представители туристического рынка зафиксировали падение продаж зарубежных и внутрироссийских туров от 30 до 50 процентов. По его словам, одной из основных причин отказа соотечественников от поездок стало объявление частичной мобилизации в России.

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Также эксперт отметил, что с 21 сентября заметно возросло число аннуляций ранее приобретенных путевок. При этом Уманский уверен, что динамика все же восстановится и россияне снова начнут путешествовать и по международным, и по внутренним направлениям.

Ранее в сентябре туристам, желающим скрыться от «непростой реальности», предложили бюджетные туры в СочиСанкт-ПетербургДагестан и на Алтай. Так, Space Travel предлагает соотечественникам экскурсионные путевки на Алтай с вылетом из Москвы и Новосибирска разной продолжительности — на 6, 8 и 11 дней. Стоимость тура стартует от 132 тысяч рублей на двоих.

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Валентина Процкова
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