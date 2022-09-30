В ДНР подтвердили намерение провести трибунал над военными преступниками

Депутат ДНР Шишкина подтвердила намерение властей республики провести военный трибунал

В Донецкой народной республике (ДНР) подтвердили намерение властей республики провести трибунал над военными преступниками, но в каком виде он будет проходить, станет понятно после гармонизации законодательства ДНР с российским. Об этом заявила депутат Народного совета Елена Шишкина, передает РИА Новости.

«Мы все понимаем, что сейчас не время его проводить под обстрелами. Преступники не уйдут от наказания. В каком виде оно будет в связи со вхождением в правовое поле РФ, так как там мораторий на смертную казнь, это будет ясно чуть позже, когда мы окончательно гармонизируем законодательство», — заявила Шишкина.

Она подчеркнула, что законодательство ДНР, в любом случае, не будет противоречить российскому.

Ранее в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Украине территорий военнослужащие Вооруженных сил России, а также бойцы народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Также российская сторона передала несколько иностранных наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни.