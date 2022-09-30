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Мать разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана в сети

Американка Энгеманн разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана в сети

Кадр: @demilucymay_

Деми Люси Мэй Энгеманн из Юты, США, разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

На видео пользовательница сети с никнеймом demilucymay_, чей блог насчитывает 172 тысячи подписчиков, рассказала, что отпросила свою дочь Мод с уроков, чтобы провести день в парикмахерской. «Моя дочь спросила, можно ли ей обесцветить волосы, чтобы придать им розовый цвет», — поделилась блогерша своими размышлениями с подписчиками.

На следующих кадрах американка запечатлела дочь сидящей в парикмахерском кресле с фольгой на голове. «Боже мой!» — заявляет ребенок, увидев полученный результат в зеркале.

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Видеоролик набрал более 1 миллиона просмотров. В комментариях некоторые пользователи сети раскритиковали женщину и обвинили ее в том, что она испортила дочери волосы. «Моя мама также разрешила мне покраситься, но она не знала, что это испортит мои волосы», «Это неправильно! Есть безопасные красители, чтобы сделать волосы розовыми. Но если обесцвечивать, то подобные краски портят и разрушают пряди», — высказывались они.

В то же время были и те зрители, которые поддержали Энгеманн. «Это была моя детская мечта», «Она была так полна радости, и это драгоценное воспоминание, которое останется у вас обеих. Абсолютно красиво», — писали они.

В апреле парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос. «По сути, пигмент в ваших локонах разрушается и становится слабее. Данная манипуляция влияет на внутреннюю структуру волос», — объяснил эксперт.

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Мария Винар
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