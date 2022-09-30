Президент Путин пообещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами»

Президент России Владимир Путин пообещал защитить Россию. Об этом он заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — сказал глава государства.

Президент назвал защиту людей великой освободительной миссией народа, подчеркнув, что Западу Россия не нужна — она необходима россиянам.

Ранее глава государства пообещал до конца исполнить долг по защите Донбасса. Он заявлял, что в ходе спецоперации Россия укрепится изнутри и внешне.