Путин пообещал защитить Россию
Президент Путин пообещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами»
Президент России Владимир Путин пообещал защитить Россию. Об этом он заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — сказал глава государства.
Президент назвал защиту людей великой освободительной миссией народа, подчеркнув, что Западу Россия не нужна — она необходима россиянам.
Ранее глава государства пообещал до конца исполнить долг по защите Донбасса. Он заявлял, что в ходе спецоперации Россия укрепится изнутри и внешне.