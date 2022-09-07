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Путин пообещал до конца исполнить долг по защите Добнасса

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите республик Донбасса

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины до конца исполнит свой долг по защите республик Донбасса. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его словам, в ходе проведения спецоперации Россия укрепится изнутри и внешне.

Ранее глава государства восхитился мужеством жителей Донбасса, которые защищают свои республики на передовой. По мнению Путина, жители ДНР и ЛНР участвуют в боевых действиях лучше профессиональных военных.

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Президент также заявлял, что ситуация в Донбассе — это результат деятельности неонацистского режима в Киеве, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом. Путин назвал долгом России оказать помощь жителям ДНР и ЛНР.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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