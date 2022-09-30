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Зеленский пропустил выступление Путина по итогам референдумов

Зеленский пропустил выступление Путина о вхождении новых регионов в состав России

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил выступление российского лидера Владимира Путина о вхождении новых регионов в состав России по итогам референдумов. Об этом сообщил спикер украинского лидера Сергей Никифоров, передает издание «Суспільне».

«В Офисе президента не смотрели выступление Путина. Сейчас там продолжается заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), реакция президента Зеленского будет в видеообращении», — заявил политик.

30 сентября глава России подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что свои подписи также поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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Алевтина Запольская
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