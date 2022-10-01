В США призвали Зеленского извиниться за ложь

Юрист Дершовиц: президенту Украины Зеленскому нужно извиниться за заявление о Холокосте

Профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за его заявление о непричастности украинцев к Холокосту. Об этом он написал в своей статье для издания Newsweek.

Подобное высказывание украинского лидера юрист назвал лживым. Он подчеркнул, что практически все без исключения украинцы либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо молчали во время расправ над их соседями-евреями. «Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Сопричастность украинцев к этим массовым убийствам была значительнее, чем у жителей большинства других стран», — отметил Дершовиц.

Профессор напомнил, что тогда антисемитизм распространился по всей Украине, а ее народ «устраивал погром за погромом», вынуждая многих украинских евреев эмигрировать в США и другие страны. Будучи еврейского происхождения, Зеленский знает, что сделанный 80 лет назад украинским народом выбор заслуживает не похвалы, а осуждения, говорится в публикации.

«В свете реальной истории опрометчивую ложь Зеленского вполне можно рассматривать как вариант отрицания или преуменьшения Холокоста. Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память», — считает Дершовиц.

Ранее президент Украины связал отказ Берлина поставлять Киеву танки с «нацистским прошлым» Германии. По мнению Зеленского, именно события прошлого века и привели к «психологическим барьерам» ФРГ, которые мешают ей поставлять вооружения на Украину.