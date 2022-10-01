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Статус Азовского моря изменился

Депутат Шеремет: Азовское море стало исключительно внутренним морем России

Фото: Wikipedia

Азовское море стало исключительно внутренним морем России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он уточнил, что статус моря изменился после вхождения в состав России 30 сентября ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал становление внутренним Азовского моря «серьезным стратегическим решением для России». «Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — перечислил политик.

29 сентября военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что в Азовское море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. «Там будут, скорее всего, находиться корабли нашего Черноморского флота, где будет гидрографическая служба, где будут порты работать», — добавил он.

Помимо вышеперечисленных областей, к Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край и республика Крым.

Марина Совина
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