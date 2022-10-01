Статус Азовского моря изменился

Депутат Шеремет: Азовское море стало исключительно внутренним морем России

Азовское море стало исключительно внутренним морем России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он уточнил, что статус моря изменился после вхождения в состав России 30 сентября ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал становление внутренним Азовского моря «серьезным стратегическим решением для России». «Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — перечислил политик.

29 сентября военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что в Азовское море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. «Там будут, скорее всего, находиться корабли нашего Черноморского флота, где будет гидрографическая служба, где будут порты работать», — добавил он.

Помимо вышеперечисленных областей, к Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край и республика Крым.

