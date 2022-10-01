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Британские предприятия предрекли увеличение затрат на электричество в пять раз

Independent: британские предприятия предрекли рост затрат на электричество на 500%

Фото: Dustin Belt / Reuters

Британские предприятия предрекли увеличение своих расходов на электроэнергию более чем на 500 процентов. Об этом сообщает издание The Independent.

Стремительный рост коммунальных затрат вынуждает британские пабы и рестораны искать замену электрическому освещению с помощью свечей, отмечает автор публикации. Некоторым из них уже пришлось закрыться. Например, паб The Masons Arms в Корнуолле начал зажигать свечи по понедельникам в попытке сократить размер счета за электроэнергию. Владельцы заведения рассказали, что компании стали закрываться на несколько дней в неделю, чтобы оставаться на плаву. «Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms», — заявил один из хозяев паба.

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Его позицию разделяет и владелец заведения Crown Inn в Миддлтоне Каллум Нолан, который также намерен использовать свечи. Он добавил, что может не оплатить свой счет в следующем месяце из-за увеличения затрат в два раза. Другой паб, находящийся в Корнуолле Thomas Daniell, собирается отказаться от электричества на один день в следующем месяце. Помимо этого, предприятию пришлось закрыть свои двери для посетителей по понедельникам и вторникам.

Увеличение стоимости счетов за электроэнергию не обошло стороной и фитнес-клуб Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, руководство которого разработало специальный опрос для своих клиентов с напоминанием об объемах расхода воды при принятии душа и энергии для ее подогрева. «Не могли бы вы принимать душ дома вместо бассейна?», — уточняется в опросе.

Ранее в зоопарке Великобритании задумались об усыплении своих обитателей на фоне энергокризиса. Из-за рекордного роста цен на электроэнергию затраты на содержание животных сильно возросли и составят 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

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Варвара Кузьмина
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