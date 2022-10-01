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Британцы осудили Байдена из-за его предупреждений Путину

Читатели Daily Mail осудили Байдена за слова Путину о готовности НАТО защищаться

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена за его слова о готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории и предупреждений президенту России Владимиру Путину. Комментарии британцев приводятся на странице газеты в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мистер Путин, поймите меня правильно. Будто бы этот болван [Байден] сам себя понимает правильно», «Как и Путин будет защищать каждый дюйм Российской Федерации», «Да, Байдену нравятся воинственные речи. Но это только речи», «Ну, Украина ведь не в НАТО, так что я согласен с Россией, и нет, я совершенно не считаю, что США должны брать на себя роль мирового жандарма, но посмотрите, где мы сейчас», — писали они.

30 сентября Байден заявил о неспособности президента России Владимира Путина запугать своими словами Вашингтон и его союзников. Американский лидер также напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов на сумму, равную практически 13 миллиардам долларов.

Байден также прокомментировал подписание Путиным договоров о признании четырех новых регионов территориями России. Американский лидер отметил, что Вашингтон по-прежнему будет считать их частью Украины.

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Алина Гончарова
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