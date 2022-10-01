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В России выявили 33 186 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 33 186 случаев COVID-19 за сутки в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за сутки выявили 33 186 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 018 942, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 1 октября.

Днем ранее число заболевших составило 37 286.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (2221), Санкт-Петербурге (1864) и Самарской области (1468). Меньше всего — на Чукотке и в Тыве (по 9 случаев), а также в Ненецком автономном округе (14 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2644. За этот же период 52 628 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 093 616.

За сутки умерли 103 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 372 человек.

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Анастасия Шейкина
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