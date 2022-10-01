Макроэкономист заявил об эпохе деиндустриализации в Европе

The Spectator: без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться

Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться и приведет к деиндустриализации. Об этом заявляет британский журнал The Spectator.

По мнению автора статьи, макроэкономиста Филипа Пилкингтона (Philip Pilkington), после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» у Европы не осталось пути назад. Экономический коллапс, с которым в настоящий момент сталкивается Великобритания, представляет ускоренную версию того, что ожидает Европу, убежден публицист.

По мнению специалиста, единственным логичным ответом на угрозу повсеместной деиндустриализации является повышение тарифов. В то же время Пилкингтон отметил, что из-за высоких цен на энергоносители производители будут вынуждены повышать цены на свои товары. В свою очередь, это приведет к тому, что потребителям будет выгоднее приобретать импортную продукцию, из-за чего европейские предприятия станут неконкурентоспособными, добавил он.

Пилкингтон добавил, что цены в регионе будут оставаться высокими до тех пор, пока Евросоюз не построит больше собственных мощностей. При этом на это могут уйти годы, предупредил он.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза договорились о новых способах борьбы с ростом цен на энергию. В частности, речь идет об обязательном снижении спроса на электричество в странах блока, введении лимита на прибыль компаний, а также о «взносе солидарности».