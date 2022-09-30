В Европе договорились бороться с высокими ценами на энергию

В Европе согласовали меры в ответ на растущие цены на энергию

Министры энергетики стран Евросоюза договорились о новых способах борьбы с ростом цен на энергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское председательство в Совете стран ЕС. На заседании в пятницу, 30 сентября, были согласованы новые меры.

В частности, речь идет об обязательном снижении спроса на электричество в странах блока, введении лимита на прибыль компаний, а также о «взносе солидарности». Последний предполагает возможность делиться прибылью в секторы добычи ископаемых видов топлива.

Кроме того, на фоне разрастающегося энергетического кризиса европейские страны рискуют столкнуться с отключением связи. Как писало агентство Reuters, в странах Европы, «привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий», недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

Операторы связи уже работают с правительствами, чтобы удостовериться в наличии у властей плана по обеспечению оказания критически важных услуг.