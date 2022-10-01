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Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон

Британский солдат, дежуривший у гроба Елизаветы II, умер через две недели после ее похорон

Фото: Yui Mok / Reuters

В Лондоне обнаружили тело восемнадцатилетнего солдата, дежурившего у гроба королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Mirror.

По словам родственников, восемнадцатилетний Джек Бернелл-Уильямс сопровождал траурную процессию 19 сентября, а через две недели после похорон монарха был найден мертвым. Тело молодого человека обнаружили в казармах Гайд-парка.

Сотрудники полиции считают смерть молодого британца неожиданной. При этом они отмечают, что в скоропостижной кончине Бернелла-Уильямса нет ничего подозрительного.

Как пишет издание, семья молодого человека очень гордилась тем, что Джека «выбрали для сопровождения королевы в ее последнем путешествии».

Ранее 15 сентября стало известно, что королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба королевы Елизаветы II. За несколько мгновений до падения гвардеец ненадолго сошел с подиума, но затем вернулся на свое место.

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Ксения Жарова
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