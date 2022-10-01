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Бразилия получила первые поставки дизельного топлива из России

В Бразилию прибыл первый танкер с 35 миллионами литров дизельного топлива из России

Фото: Malte Ossowski / Sven Simon / Globallookpress.com

Министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида сообщил, что в бразильский порт Сан-Паулу прибыла первая партия дизельного топлива из России. Этим он поделился в своем Twitter-аккаунте.

Объем поставки составил приблизительно 35 миллионов литров горючего, рассказал Сашида. «Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе. Новые грузы ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению топливных цен», — пояснил он.

О планах Бразилии импортировать как можно больше российского дизельного топлива стало известно в июле. Отмечалось, что желание государства было продиктовано высокими ценами на топливо, значительно снижавшими шансы президента Бразилии Жаира Болсонару переизбраться на второй срок на предстоящих осенних выборах.

В августе сообщалось об увеличении поставок в Европу дизеля из России. Согласно данным Vortexa, в июле этот показатель вырос на 22 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион нарастил закупки до 700 тысяч баррелей в день.

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Варвара Кузьмина
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