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Европа нарастила закупку дизеля в России

FT: европейские страны нарастили закупку дизеля в России на 22 процента

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В июле Россия поставила в Европу на 22 процента дизельного топлива больше, чем в тот же период прошлого года. Регион нарастил закупки до 700 тысяч баррелей в день. Об этом со ссылкой на данные Vortexa сообщает Financial Times.

Рост зафиксирован и по сравнению с июнем, что, отмечает издание, демонстрирует трудности на пути отказа от российского дизельного топлива к февралю следующего года, что входит в планы Евросоюза. Главный экономист Vortexa Дэвид Веч (David Wech) указал, что к настоящему времени Европа очень далека от своей цели и не факт, что запрет удастся реализовать.

В последние годы на Россию приходилось более половины дизельного топлива в Европе, причем зависимость региона от российских поставок только росла. По мнению Веча, основной вопрос заключается в том, удастся ли переориентировать нефтеперерабатывающие заводы в США, большей частью производящие бензин, на выпуск достаточного количества дизеля.

По данным S&P Global Commodity Insights, стоимость бензина сейчас превышает цену на нефть сорта Brent на 20 долларов, в то время как разница с дизельным топливом достигает 35 долларов. Так что повод для переориентации производства есть.

Дополнительные объемы топлива можно было бы получить в Китае, но пока страна направляет продукцию своих нефтеперерабатывающих заводов на внутренний рынок.

На фоне роста экспорта внутренние российские биржевые цены на дизель достигли исторического максимума. По состоянию на 2 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) он торговался на уровне 57 033 рубля за тонну.

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Платон Щукин
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