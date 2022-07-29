Цены на дизель в России обновили исторический максимум

Биржевые цены на дизель в России достигли исторического максимума 56 769 рублей за тонну

В пятницу, 29 июля, цены на дизельное топливо в России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновили исторический максимум, достигнув уровня в 56 769 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Биржевые стоимости бензина Аи-92 и Аи-95 также поднялись соответственно на 2,29 процента, до 43 793 рублей за тонну, и 2,45 процента, до 50 105 рублей за тонну. В последний раз на таком уровне они находились в марте этого года.

Мазут подорожал на 1,28 процента, до 17 943 рублей, а стоимость авиакеросина опустилась на 0,09 процента после рекорда в 69 187 рублей за тонну, достигнутого накануне.

Биржевые цены на дизель и бензин весной и летом демонстрировали разнонаправленную динамику в связи с западными санкциями. Геополитический конфликт, возникший после ввода российских войск на территорию Украины, привел к резкому ограничению поставок российских нефтепродуктов в Европу, однако не затронул поставки дизеля.

Затоваривание бензином привело к резкому снижению оптовых цен, а также заставило нефтеперерабатывающие заводы сокращать производство. В последние недели ситуация начала меняться, только с 18 по 22 июля цены на бензин на бирже выросли на 10 процентов.

