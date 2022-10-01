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В Британии решили не расселять украинских беженцев в пустые дома

В Минобороны Британии решили не расселять украинцев в принадлежащие ведомству дома

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Минобороны Британии решили не расселять украинских беженцев в пустые дома, принадлежащие ведомству в Уилтшире. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, с такой просьбой на протяжении последних нескольких месяцев неоднократно обращались представители местных властей. Однако в министерстве пока на это не пошли.

«То, что Минобороны не освободило дома, — это позор. Я нахожусь на грани жилищного кризиса», — рассказал глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер (Richard Clewer).

Отмечается, что в течение нескольких лет порядка 1350 домов для расселения семей военнослужащих в графстве Уилтшир пустуют. При этом в регионе находятся 360 украинских семей, нуждающихся в жилье.

Ранее газета The Guardian сообщала, что в следующем году как минимум 50 тысяч украинских беженцев в Соединенном Королевстве могут остаться без жилья.

Ранее в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом. Рядом нашли ее 46-летнюю мать, лежавшую без сознания.

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Ксения Жарова
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