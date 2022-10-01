В России предложили уточнить понятие статуса «многодетная семья»

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий унифицировать понятие «многодетная семья» в РФ

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий унифицировать статус «многодетной семьи» во всех регионах России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Автором инициативы стала сенатор Елена Шумилова. Уточняется, что в настоящее время в российском законодательстве нет единого понятия статуса такой семьи.

В документе отмечается, что под многодетной следует понимать семью, в которой родились или воспитываются по меньшей мере трое детей, включая усыновленных, пасынков и падчериц. В то же время предлагается не учитывать детей, которые находятся на полном государственном обеспечении, а также детей, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

Помимо этого, в случае одобрения инициативы, «уполномоченный орган» будет вести учет многодетных семей и федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительную поддержку от государства.

Ранее партия ЛДПР разработала законопроект, предлагающий установить квоту для детей из многодетных семей на оплату 50 процентов обучения в вузах. Речь идет о предоставлении права на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на оплату 50 процентов обучения в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета. Скидка будет предоставляться при условии успешного прохождения вступительных экзаменов.