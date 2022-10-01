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Минцифры создаст форму для аккредитации IT-компаний

Минцифры до 10 октября создаст форму для аккредитации IT-компаний на портале Госуслуг

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Специалисты Минцифры России в течение 10 дней должны создать форму для подачи заявлений на аккредитацию компаний в области IT. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как указали в министерстве, форма для подачи заявлений на аккредитацию будет создана на портале Госуслуг до 10 октября.

1 октября правительство России утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно им, выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании, а работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или региону регистрации.

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Марина Совина
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