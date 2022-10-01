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Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны сообщило, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российская истребительная авиация сбила МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Павловка в Николаевской области. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны в субботу, 1 октября.

29 сентября стало известно, что российская авиация сбила два украинских самолета. Речь идет о МиГ-29, уничтоженном над Курахово Донецкой народной республики (ДНР), и Су-24, который был сбит около населенного пункта Калуга Николаевской области.

Также в Минобороны отчитались, что в ходе отражения попытки наступления со стороны Вооруженных сил Украины российские подразделения ликвидировали более 270 украинских военных.

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Алевтина Запольская
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