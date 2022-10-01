Глава военной разведки Украины призвал к еще большей милитаризации страны

Глава военной разведки Украины Буданов выступил за еще большую милитаризацию страны

На Украине должна произойти еще большая милитаризация. К этому призвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов, передает РИА Новости.

«Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», — заявил глава военной разведки.

Он также отметил, что в стране нужно создать «культ военного», чтобы граждане республики перестали воспринимать военных как «что-то несерьезное», как это было в 2014 году. «На два украинца — три гетмана», — подчеркнул Буданов.

По его словам, в настоящее время киевское руководство расхлебывает последствия ошибок, которые были допущены властями Украины в прошлом.

Ранее Буданов заявил, что в силовых структурах Украины уже работают засекреченные сотрудники спецслужб в стиле израильской разведки «Моссад». При этом никаких деталей он раскрывать не стал, добавив лишь, что ранее сам занимал подобный пост.