Германия не одобрит заявку Украины в НАТО самостоятельно

Глава Минобороны ФРГ заявила, что не сможет одобрить заявку Украины на вступление в НАТО

Германия не может самостоятельно одобрить заявку Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, поскольку это противоречит принципам работы альянса. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, цитату приводит РИА Новости.

«Конечно, Украина свободна выбирать альянс, в котором хочет быть и может чувствовать себя свободной. Но Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по альянсу», — отметила министр. Она также рассказала, что все обсуждения по запросу об ускоренном вступлении Киева в НАТО будут вести 30 государств-членов.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Его слова прозвучали после того, как четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — включили в состав России. Представители альянса отказались принимать Украину в свой состав сейчас.