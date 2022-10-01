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Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали

Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали, пострадавших нет
СюжетПожар в Москве

Фото: Shutterstock

Пожар хостеле на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Как уточнили в ведомстве, горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров к 19:56. При этом сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре в хостеле на Ярославской улице стало известно ранее 1 октября. Сообщалось, что возгорание произошло в комнате на четвертом этаже, из окна валил густой черный дым. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Отмечалось, что в здании оказались заблокированы люди, их пытались эвакуировать при помощи лестниц. К приезду пожарных всего из дома удалось вывести более 300 человек.

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Варвара Кошечкина
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