Зеленский отменил демобилизацию срочников и осенний призыв
Президент Украины Владимир Зеленский отменил демобилизацию срочников и осенний призыв в стране. Указ опубликован на сайте украинского лидера.
Согласно документу, солдаты срочной службы, которые должны были уйти в запас в октябре-декабре, смогут сделать это «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации». Статья об осеннем призыве из указа исключена.
В декабре 2021 года президентом Украины был подписан указ, определяющий сроки увольнения в запас солдат срочной службы и призывов в 2022 году. Изначально они должны были проводиться в апреле-июне и октябре-декабре.
Однако весной этого года Зеленский установил, что срочники могут уйти в запас в апреле-июне «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации», а весенний призыв отменялся.