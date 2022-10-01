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Зеленский отменил демобилизацию срочников и осенний призыв

Президент Украины Зеленский отменил демобилизацию срочников и осенний призыв в стране
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил демобилизацию срочников и осенний призыв в стране. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно документу, солдаты срочной службы, которые должны были уйти в запас в октябре-декабре, смогут сделать это «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации». Статья об осеннем призыве из указа исключена.

В декабре 2021 года президентом Украины был подписан указ, определяющий сроки увольнения в запас солдат срочной службы и призывов в 2022 году. Изначально они должны были проводиться в апреле-июне и октябре-декабре.

Однако весной этого года Зеленский установил, что срочники могут уйти в запас в апреле-июне «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации», а весенний призыв отменялся.

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Марина Совина
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